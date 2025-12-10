Vigila Sindicatura recursos públicos e invita a programa de becas

La Síndica Municipal, Olivia Franco, declaró que la Sindicatura mantiene una supervisión constante para verificar el correcto uso de los recursos públicos, en beneficio de los programas dirigidos a la ciudadanía.

“Es nuestra responsabilidad supervisar que cada peso destinado a estos programas se utilice correctamente y llegue a las familias que más lo requieren; invito a la ciudadanía a participar y aprovechar este apoyo”, señaló la Síndica.

En este marco, invitó a madres, padres y tutores a participar en el “Programa Municipal de Becas para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, que ofrece un apoyo económico mensual de 650 pesos, de febrero a diciembre de 2026, en modalidades de Estancias Infantiles y Centros de Atención Infantil.

La recepción de documentos será del lunes 8 al viernes 12 de diciembre, de 9:00 a 15:00 horas, en los siguientes puntos:

• Zona Sur: CEDEFAM Punta Oriente y Centro Comunitario Vistas Cerro Grande.

• Zona Norte: Centro Comunitario Riberas de Sacramento, Centro Comunitario Sahuaros y oficinas de la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal.

Olivia Franco reiteró que la Sindicatura continuará vigilando estos programas para vigilar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Las familias interesadas pueden consultar los requisitos y la documentación en la página oficial del DIF Municipal en Facebook o comunicarse al 072, extensión 2285.