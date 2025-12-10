EE.UU. podría pedir a turistas extranjeros su historial de cinco años en redes sociales antes de ingresar.

BBC

James FitzGerald

A los turistas de docenas de países, incluido el Reino Unido, se les podría pedir que proporcionen un historial de cinco años en las redes sociales como condición para ingresar a los Estados Unidos, según una nueva propuesta revelada por funcionarios estadounidenses.

La nueva condición afectaría a personas de docenas de países que son elegibles para visitar Estados Unidos durante 90 días sin visa, siempre que hayan completado un formulario del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha tomado medidas para endurecer las fronteras estadounidenses de manera más general, citando la seguridad nacional como una razón clave.

Los analistas dicen que el nuevo plan podría suponer un obstáculo para los visitantes potenciales o perjudicar sus derechos digitales.

Estados Unidos espera una gran afluencia de turistas extranjeros el próximo año, ya que será anfitrión del Mundial de fútbol masculino junto a Canadá y México, y de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

El documento de propuesta fue presentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual la agencia es parte.

Medios estadounidenses informaron que el documento apareció en el Registro Federal, el diario oficial del gobierno estadounidense. La BBC solicitó comentarios al DHS.

La propuesta dice que “el elemento de datos requerirá que los solicitantes del ESTA proporcionen sus redes sociales de los últimos 5 años”, sin dar más detalles sobre qué información específica será requerida.

La ESTA actual requiere una cantidad de información comparativamente limitada por parte de los viajeros, así como un pago único de 40 dólares (30 libras esterlinas). Está disponible para ciudadanos de unos 40 países, incluidos el Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Japón, y les permite visitar EE. UU. varias veces durante un período de dos años.

Además de la recopilación de información de las redes sociales, el nuevo documento propone recopilar los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico del solicitante utilizados durante los últimos cinco y diez años respectivamente, y más información sobre sus familiares.

El texto cita una orden ejecutiva de Trump de enero, titulada “Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”.

La administración Trump ha requerido anteriormente que los ciudadanos extranjeros hagan públicas sus cuentas de redes sociales si solicitan visas de estudiante o visas H1B para trabajadores calificados (estas últimas ahora también implican una tarifa mucho más alta).

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo sobre la política de visas para estudiantes: “Los ciudadanos estadounidenses esperan que su gobierno haga todo lo posible para que nuestro país sea un lugar más seguro, y eso es exactamente lo que la Administración Trump hace todos los días”.

Los oficiales recibieron instrucciones de investigar a aquellos “que abogan por, ayudan o apoyan a terroristas extranjeros designados y otras amenazas a la seguridad nacional; o que perpetran acoso o violencia antisemita ilegal”.

Como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para endurecer las fronteras, los funcionarios dijeron recientemente que una prohibición de viajes existente, que afecta a 19 países de África, Medio Oriente y el Caribe, podría ampliarse pronto.

Esa medida fue anunciada a raíz de un ataque a tiros contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, en el que un hombre afgano ha sido nombrado como sospechoso.

La nueva propuesta sobre la recopilación de datos ESTA para turistas invita al público a presentar sus opiniones durante 60 días.

Sophia Cope, de la organización de derechos digitales Electronic Frontier Foundation, criticó el plan y dijo al New York Times que podría “exacerbar los daños a las libertades civiles”.

Mientras tanto, el bufete de abogados de inmigración Fragomen sugirió que podría haber impactos prácticos ya que los solicitantes podrían enfrentar esperas más largas para las aprobaciones del ESTA.

Los expertos han sugerido anteriormente que los cambios en las políticas de viajes introducidos bajo el gobierno de Trump han tenido un impacto en la industria turística estadounidense.

A principios de este año, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo dijo que Estados Unidos era la única de las 184 economías analizadas que se esperaba que experimentara una disminución en el gasto de los visitantes internacionales en 2025.

Otras políticas de la administración Trump también parecen haber afectado al turismo en el país, como el boicot por parte de muchos canadienses a los viajes a Estados Unidos como forma de protesta contra los aranceles de Trump.

Octubre marcó el décimo mes consecutivo de descenso en el número de viajeros canadienses a Estados Unidos. Anteriormente, los canadienses representaban aproximadamente una cuarta parte de todos los visitantes internacionales a Estados Unidos, con un gasto anual de más de 20 000 millones de dólares (15 100 millones de libras), según la Asociación de Viajes de Estados Unidos.