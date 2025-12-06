Conoce los proyectos en innovación tecnológica de emprendedores de Escuelita Maker

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a la comunidad emprendedora, académica y empresarial a asistir al Demo Day del Batch 4 de Escuelita Maker Luminar, que se realizará el 11 de diciembre de 2025, a las 6:00 pm, en el Auditorio Menlo PIT 2 del Tecnológico de Monterrey.

Este evento presentará los resultados de 18 proyectos de base tecnológica que, durante 12 semanas, participaron en un proceso intensivo de aceleración orientado a fortalecer sus capacidades técnicas y avanzar hacia la creación de productos mínimos viables listos para el mercado.

El Demo Day ofrecerá un espacio para conocer soluciones innovadoras desarrolladas por talento local en sectores como IoT industrial, automatización de marketing y tecnología educativa, además de propiciar la conexión entre emprendedores, inversionistas y actores clave del ecosistema de innovación en Chihuahua.

A través de esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al emprendimiento tecnológico y con la consolidación de una ciudad que promueve la innovación, el desarrollo económico y la competitividad.