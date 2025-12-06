Previene Bomberos a estudiantes a ponerse a salvo en caso de siniestro en casa

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, cuentan con un programa integral “Mis Primeros Pasos” el cual se lleva a escuelas para prevenir que niñas, niños y adolescentes puedan ponerse a salvo ante algún siniestro como conato de incendio, incendio, fuga de gas o explosión.

Patricia Alvarado, líder del área de riesgos escolares, explicó que buscan llegar a planteles de los distintos niveles educativos con pláticas y prácticas en donde exponen los principales riesgos, y enseñan el correcto actuar, para que cualquier persona que se enfrente a una situación que represente un riesgo pueda resolver y salvar su vida.

“Pues principalmente la finalidad de las prácticas es que los niños, nuestros niños, niñas, adolescentes aprendan a ponerse a salvo en caso de alguna situación de riesgo”, detalló.

Este programa se brinda de manera gratuita bajo la solicitud de la autoridad educativa, impartida por los bomberos de academia de la capital, por lo que en caso de estar interesados es importante llevar su solicitud a la Estación 1, ubicada sobre la calle cuarta en la colonia Santa Rosa.