“No voy a abonar al odio de nadie”: Brenda Ríos evita confrontación sobre Ley de Aguas

La diputada local de Morena, Brenda Ríos, evitó asumir una postura directa respecto a la defensa que su partido impulsa en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, actualmente en el centro del debate público por los señalamientos de agricultores y organizaciones del campo que acusan afectaciones a los productores y cambios en los criterios de distribución del recurso.

Ríos señaló que prefería esperar a que las votaciones quedaran totalmente definidas y que la autoridad competente emitiera una postura oficial antes de fijar un juicio propio. Explicó que, dado que el tema continúa en proceso legislativo, cualquier pronunciamiento previo podría prestarse a interpretaciones equivocadas.

Durante una entrevista “banquetera”, la legisladora también fue cuestionada sobre el avance de la denuncia presentada en su contra por el senador morenista Juan Carlos Loera, la cual incluye igualmente a integrantes de la familia LeBarón, por presunto robo de agua mediante la operación de pozos ilegales. La diputada rechazó entrar en confrontaciones y zanjó el asunto con una respuesta contundente:

“No voy a abonar al odio de nadie.”

Tras expresar que no alimentaría polémicas ni disputas internas, Ríos se retiró a su curul para continuar con la sesión ordinaria del Congreso del Estado.

Cabe recordar que, el senador juarense Juan Carlos Loera de la Rosa acusó públicamente al exdelegado de Conagua y exdiputado Alex LeBaron y Brenda Ríos de pertenecer al grupo de acaparadores del agua en Chihuahua, “hace meses lo señalé, que Alex LeBaron fue uno de los causantes del desastre hídrico en Chihuahua cuando en tiempos del duartismo fue delegado de CONAGUA y su esposa Brenda Ríos (ahora diputada) al mismo tiempo delegada de SEMARNAT fue comparsa para indiscriminadamente aprobar cambios de uso de suelo para facilitar el acaparamiento del agua, es el cartel del agua”.