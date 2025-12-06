Exige diputada justicia para niños de fútbol americano afectados por fraude

Ante la grave situación que enfrentaron más de 120 niñas, niños y jóvenes deportistas de la Selección Juárez de futbol americano quienes defraudados tras adquirir paquetes de viaje para participar en un torneo nacional en la Ciudad de México, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, manifestó su profunda preocupación y actuó de inmediato para acompañar y respaldar a las familias afectadas.

Desde las primeras horas en que se dio a conocer el problema, la diputada gestionó directamente con el fiscal de la Zona Norte, licenciado Carlos Manuel Salas, la realización de una reunión urgente con madres, padres y jóvenes perjudicados. El encuentro tuvo lugar este viernes en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, donde la legisladora exigió claridad, seriedad y justicia para los menores afectados.

Durante la reunión participaron también la coordinadora de Ministerios Públicos, Rebeca Sánchez, junto con decenas de familias cuyos hijos quedaron imposibilitados de viajar. Las autoridades escucharon las denuncias y reclamos, acordando acciones inmediatas:

Registro puntual de las y los afectados.

Acompañamiento y asesoría para trámites y denuncias penales.

Seguimiento directo a las investigaciones por fraude e incumplimiento.

Mecanismos de protección y prevención para evitar que este tipo de abusos queden impunes.

Lo anterior ocurre en un contexto donde se informó que el presunto responsable, podría quedar en libertad al no configurarse inicialmente el delito de fraude y enfrentar únicamente cargos por resistencia a particulares, dado que el caso podría interpretarse como un conflicto comercial. Sin embargo, la diputada Xóchitl Contreras recordó que los hechos van mucho más allá de un simple desacuerdo mercantil y respaldó la decisión de las familias de presentar las respectivas denuncias, señalando las afectaciones económicas y emocionales causadas a decenas de menores.

“No vamos a permitir que defrauden a nuestra niñez. Estos niños entrenaron durante meses, sus padres hicieron un enorme esfuerzo económico, y merecen justicia”, expresó la diputada Xóchitl Contreras durante la reunión.

La legisladora reiteró su compromiso absoluto de acompañar a las familias hasta que los responsables enfrenten la ley y se garantice que ninguna autoridad minimice un caso que vulneró la confianza y el esfuerzo de tantos hogares juarenses.

“Aquí no se trata solo de boletos o reservaciones; se trata de la confianza quebrantada, del sacrificio de cientos de familias y del derecho de nuestros niños a no ser víctimas de abusos. Voy a estar con ellos hasta que este caso tenga justicia real”, concluyó.

Con estas acciones, la diputada Xóchitl Contreras reafirma su compromiso con la juventud juarense, con las familias afectadas, con la defensa de los derechos ciudadanos y con la exigencia de justicia ante cualquier tipo de abuso o fraude.