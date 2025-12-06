Perros y gatos encuentran familia en “Navidad de Pelos”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que, gracias al cariño de las familias chihuahuenses, durante la semana de “Navidad de Pelos” se concretaron 10 adopciones responsables de gatos y perros: cinco durante el evento del viernes 5 en el Polideportivo Luis H. Álvarez y los otros se acercaron a la Coordinación para su adopción.

Entre los nuevos integrantes de familias amorosas se encuentran Dobby y Tigre, dos perritos rescatados que hoy inician una vida llena de cuidado y protección. Este logro refleja el propósito más importante de la actividad: encontrar hogares definitivos para los peluditos rescatados, donde reciban una segunda oportunidad y el amor que merecen.

La jornada registró más de 200 asistentes, quienes convivieron en un ambiente cercano y alegre, a pesar del frío y una ligera lluvia. Todas y todos se tomaron la foto navideña con Santa y sus peluditos y disfrutaron elotes, churros y chocolate caliente de cortesía, lo que permitió que la tarde se sintiera cálida y familiar.

Las adopciones se realizaron mediante un proceso formal y cuidadoso, que incluye un formato de adopción responsable, la revisión de INE y comprobante de domicilio, así como una visita previa al hogar para garantizar que el animalito cuente con un entorno seguro. Con ello se refuerza el compromiso de que cada adopción sea permanente y priorice la protección de los perritos rescatados por la Coordinación.

Uno de los momentos más esperados fue el Concurso de Disfraces, donde los peluditos lucieron atuendos creativos que provocaron sonrisas y ternura entre el público. Titi obtuvo el tercer lugar; Tofu, el segundo; y Hershey, un tierno dinosaurio que, junto con su cuidadora, regaló alegría y un gran momento al público durante su pasarela. Los premios entregados fueron canjeables por servicios, consultas, estética, artículos, juguetes, alimentos y mucho más, incentivando la protección y cuidado de los animalitos.

“Navidad de Pelos” reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Chihuahua por fortalecer la protección animal, promover la adopción responsable y crear espacios donde las familias de la ciudad convivan y participen en acciones que cambian vidas. Una adopción cambia una historia para siempre… y también puede cambiar la nuestra.