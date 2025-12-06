‘Nunca voy a traicionar’, grita Sheinbaum ante 600 mil simpatizantes en el Zócalo

fuente: excelsior

Este sábado 6 de diciembre del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la población al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), para celebrar el aniversario de la Cuarta Transformación.

La mandataria alzó la voz y comenzó la frase… ‘Nos guía la máxima obradorista de que por el bien de todos….’. Ante ello, la gente respondió al grito de: ‘primero los pobres’.

No estamos solos. Nunca voy a traicionar y cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, independiente y soberano. Somos mexicanos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino al contrario a avivar más la llama de la esperanza”, señaló.

Sheinbaum terminó, al filo de las 12:15 horas, su mensaje:

México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. Viva la transformación de México. Viva el pueblo de México. Vivan los pueblos originarios. Vivan nuestros hermanos migrantes. Viva México. Viva México. Viva México”.

4T se distingue por ser humanista

La 4T, dijo Sheinbaum, nació como ruptura del viejo régimen, no solo con prácticas sino como la forma en que gobernaban. Detalló que se trata de seguir construyendo una nueva ética del poder. ‘El servidor público nunca esta por encima del pueblo’.

Dijo que la transformación es ética y moral y que para que perdure debe nacer desde el carácter, honestidad y convicción.

Creemos en la justicia y la transformación, significa nunca alejarse del pueblo, predicar siempre con el ejemplo, esto le dará siempre larga vida a la transformación de México”, señaló.

Dijo que destaca por no arrodillarse ante los poderosos y por la creencia en un México soberano y de democracia verdadera.