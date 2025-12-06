Frontera y narco serán ejes de seguridad en EU; lanzan estrategia nacional

fuente:excelsior

Con la advertencia de uso de la fuerza letal militar contra cárteles, la Casa Blanca advirtió que retomará la Doctrina Monroe, con la que Estados Unidos impuso sus intereses y dominó América.

Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental y para proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región”, expresó el gobierno de Donald Trump en el documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional.

El documento está enfocado en alinear al hemisferio occidental en los mismos valores.

Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”, agregó el documento firmado por el presidente Donald Trump.

El texto, de 29 páginas, definió los lineamientos en materia de relaciones exteriores y comercio internacional.

Impediremos que competidores ajenos al hemisferio puedan desplegar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”, agregó.

La Doctrina Monroe la implementó el expresidente James Monroe en 1823, que unos 25 años después llevó a que México perdiera ante Estados Unidos cerca de la mitad de su territorio.

Estados Unidos debe reconsiderar nuestra presencia militar en el Hemisferio Occidental. Esto significa cuatro cosas obvias”, incluyó.

Reajuste de presencia militar global y control de las rutas marítimas

Las medidas con “un reajuste de nuestra presencia militar global para abordar las amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, especialmente las misiones identificadas en esta estrategia, y alejándonos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años”.