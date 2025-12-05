Clases seguirán hasta el 19 de diciembre

El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, confirmó que el calendario escolar 2025-2026 mantiene clases presenciales hasta el 19 de diciembre en educación básica y media superior, y que cualquier suspensión anticipada por frío extremo será evaluada caso por caso y únicamente en comunidades donde se ponga en riesgo la salud de alumnos y personal.

“Hasta el 19 de diciembre se tienen programadas las clases. Sin embargo, como siempre, los frentes fríos vienen acompañados de bajas temperaturas agresivas y, en coordinación con Protección Civil, valoraremos oportunamente si es necesario suspender en regiones específicas”, explicó el funcionario.

Gutiérrez Dávila enfatizó que la decisión no será generalizada:

“Cuando hemos tenido eventos climáticos agresivos que sí ponen en riesgo la salud de niñas, niños, jóvenes, docentes y directivos, hemos tomado la determinación de suspender en esas comunidades. No es una medida automática para todo el estado, sino focalizada donde realmente sea necesario proteger a la comunidad escolar”.

El secretario recordó que la SED cuenta con el respaldo técnico de Protección Civil estatal y municipal para monitorear temperaturas, condiciones de caminos rurales y riesgos por hipotermia, especialmente en la Sierra Tarahumara y zonas altas de los municipios de la frontera.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta que justifique la suspensión generalizada, por lo que las clases continuarán con normalidad en los más de 5,800 planteles de educación básica y media superior del estado.

Padres de familia que residan en zonas serranas o de alta montaña pueden mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Secretaría de Educación y de sus directores escolares, únicos canales autorizados para anunciar suspensiones locales.

Por lo pronto, el calendario sigue en pie: salida oficial el 19 de diciembre… salvo que el invierno decida otra cosa.