Prepara FITA Chihuahua 2025 doble jornada deportiva en la sierra y Aldama

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025, invita a la ciudadanía al Ultra Trail Sendero de los Mustangs y al Aldama Bike Posada MTB, que se llevarán a cabo este sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

El Ultra Trail Sendero de los Mustangs se realizará este sábado en El Charco, Chihuahua, donde corredores de 55 km, 21 km y 10 km enfrentarán rutas exigentes, terrenos desafiantes y la fuerza de la sierra.

Para esta edición se estima la participación de más de 130 corredores provenientes de distintos puntos del estado y del sur de los Estados Unidos, lo que refleja el creciente interés por esta competencia y su impacto en la comunidad deportiva de la región.

Este evento ofrecerá una jornada de resistencia, naturaleza y el espíritu deportivo que impulsa a la entidad como referente del trail running.

El domingo se celebrará el Aldama Bike Posada MTB, una competencia que combina el ciclismo de montaña con la tradicional convivencia mexicana de temporada.

Participantes de todo el estado y de los Estados Unidos con más de 180 ciclistas registrados para esta edición, formarán parte de esta clásica posada ciclista, en la que se invita a rodar, disfrazarse y disfrutar de un ambiente familiar y festivo.

Al momento, solo queda un evento por realizarse dentro del calendario del FITA Chihuahua 2025, el cual puede consultarse en las redes oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.

La convocatoria para participar en la edición 2026 del FITA Chihuahua, que celebrará 30 años desde su creación, se encuentra disponible en las redes oficiales del Festival y de la Secretaría de Turismo, y permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre.