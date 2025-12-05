Cierra D.A.R.E actividad por temporada vacacional con “Feria de la Prevención”

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, encabezaron la clausura de actividades del Grupo D.A.R.E. con una “Feria de la Prevención” en la escuela primaria Vicente Riva Palacio.

Se intervine en 57 escuelas, donde elementos de los diversos grupos, dieron un mensaje de prevención y concientización al alumnado y personal docente y administrativo, a fin de mantener la seguridad de las y los niños chihuahuenses, tal y como ha sido la instrucción del alcalde Marco Bonilla.

Durante su participación elementos de la policía cibernética, extendieron un mensaje de alerta a quienes navegan en redes sociales para que conozcan los riesgos, así como al jugar en línea mientras que el grupo de H. Cuerpo de Bomberos realizó una exposición para explicar qué hacer en caso de un siniestro y cómo evitarlo. También, policías de los grupos Beta, K9 y Escuadrón 300, platicaron con las y los niños su labor desde las distintas áreas.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), de ser una policía más próxima, presente y preventiva por seguridad de las familias chihuahuenses.