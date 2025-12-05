Incendio alcanza un Airbus A320 y evacuan a 169 pasajeros en Brasil

Un Airbus A320 de LATAM fue evacuado de emergencia la tarde de este lunes en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, luego de que un incendio iniciado en una carretilla de carga alcanzara el fuselaje y generara humo dentro de la cabina. Los 169 pasajeros y la tripulación lograron salir sin lesiones.

De acuerdo con información oficial, el siniestro comenzó en un equipo de apoyo en tierra operado por un proveedor externo. El humo ingresó al interior de la aeronave cuando ésta se encontraba estacionada en plataforma para su salida.

¿Cómo ocurrió el incendio en el Airbus A320?

Los reportes del aeropuerto señalan que el fuego se originó fuera del avión, en una carretilla de carga que operaba junto a la nave. El humo se extendió rápidamente hacia la cabina, lo que activó los protocolos de evacuación de la tripulación.

Los pasajeros utilizaron las rampas inflables para descender y se alejaron del área afectada en la pista. No se registraron heridos.