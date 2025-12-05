Mundial 2026: Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo
Tags :2026destacadomundialsorteo
fuente: ESPN
El Sorteo del Mundial 2026 definió el futuro para las 42 selecciones que han confirmado su asistencia y para los seis boletos aún disponibles para el repechaje por lo que ya conocemos cómo quedaron conformados los doce grupos.
Cada grupo está conformado por cuatro selecciones participantes; los dos mejores clasificados de cada grupo pasarán a la siguiente ronda junto a los ocho mejores terceros lugares.
México, Canadá y Estados Unidos en calidad de anfitriones, fueron asignados con las bolas A1, B1 y D1, respectivamente.
Así quedaron conformados los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- República de Corea
- Ganador Playoff UEFA D
Grupo B
Grupo C
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Ganador Playoff UEFA C
Grupo E
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Ganador Playoff UEFA B
- Túnez
Grupo G
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá