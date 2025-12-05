HomeDeportesMundial 2026: Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo
Deportes

Mundial 2026: Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo

fuente: ESPN

El Sorteo del Mundial 2026 definió el futuro para las 42 selecciones que han confirmado su asistencia y para los seis boletos aún disponibles para el repechaje por lo que ya conocemos cómo quedaron conformados los doce grupos.

Cada grupo está conformado por cuatro selecciones participantes; los dos mejores clasificados de cada grupo pasarán a la siguiente ronda junto a los ocho mejores terceros lugares.

MéxicoCanadá y Estados Unidos en calidad de anfitriones, fueron asignados con las bolas A1, B1 y D1, respectivamente.

Así quedaron conformados los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • República de Corea
  • Ganador Playoff UEFA D

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

