Mundial 2026: Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo

fuente: ESPN

El Sorteo del Mundial 2026 definió el futuro para las 42 selecciones que han confirmado su asistencia y para los seis boletos aún disponibles para el repechaje por lo que ya conocemos cómo quedaron conformados los doce grupos.

Cada grupo está conformado por cuatro selecciones participantes; los dos mejores clasificados de cada grupo pasarán a la siguiente ronda junto a los ocho mejores terceros lugares.

México, Canadá y Estados Unidos en calidad de anfitriones, fueron asignados con las bolas A1, B1 y D1, respectivamente.

Así quedaron conformados los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

Ganador Playoff UEFA D

Grupo B

Canadá

Ganador Playoff UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador Playoff UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador Playoff UEFA B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador Repechaje 1

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador repechaje 2

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá