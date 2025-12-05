Invitan a apicultores de la zona rural a programa para adquirir sacos de azúcar

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, invita a los apicultores del municipio a ser parte de la convocatoria “Adquisición de azúcar morena para productores apícolas”, en la cual se realizará la entrega de sacos de azúcar de 25 kilogramos cada uno.

Para ser parte de este programa es necesario que los interesados presenten en copia una identificación oficial, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses (luz, gas y teléfono) y la UPP del año 2024 o 2025, además de realizar el pago correspondiente de 12 mil 122 pesos en la Dirección de Desarrollo Rural ubicada en la calle Cuarta número 3608, colonia Santa Rosa.

Son mil 300 sacos los que se entregarán como parte de un apoyo que es subsidiado, por lo que los productores ponen el 40 por ciento y el Gobierno Municipal el 60 por ciento, los beneficiados podrán ser acreedores hasta dos toneladas.

Este apoyo tiene como objetivo beneficiar a todos aquellos productores que cuenten con colmenas de la Zona Rural del municipio de Chihuahua, y nace con el fin de solventar el impacto que tiene la temporada invernal, debido a que ante las bajas temperaturas se pueden perder hasta el 20 por ciento de las abejas que fallecen de muerte natural, sin embargo, brindándoles alimento artificial se pueden salvar cerca del 5 por ciento, datos emitidos por los mismos productores.

Estas acciones forman parte del compromiso que realiza el alcalde Marco Bonilla con las comunidades rurales de Chihuahua capital de apoyar a los productores. Para más información comunícate al 072 en las extensiones 2108 o 2119.