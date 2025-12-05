Bonilla anticipa Presupuesto de Egresos 2026 por 7,300 mdp

El presidente municipal Marco Bonilla informó que este viernes sostuvo una reunión de trabajo para avanzar en la integración del Presupuesto de Egresos 2026, el cual se prevé alcance aproximadamente 7 mil 300 millones de pesos, lo que representa un incremento del 13% en comparación con el ejercicio 2025.

Bonilla calificó la meta como “amplia y ambiciosa”, pero aseguró que el Gobierno Municipal cuenta con la solidez necesaria para cumplirla, “así como lo hicimos este año”.

Adelantó que para 2026 se proyecta un aumento significativo en la inversión destinada a servicios públicos y obra pública, rubros que dijo, serán más visibles para la ciudadanía debido a la prioridad que se les otorgará en la planeación financiera.

El alcalde explicó que ya se realizó el planteamiento del escenario general del presupuesto y que, en las próximas semanas, iniciará la etapa de análisis y discusión con el Ayuntamiento. En esta fase, la propuesta será presentada a las y los regidores, quienes podrán emitir observaciones y ajustes.

Bonilla adelantó que el documento será dado a conocer públicamente entre el viernes y el lunes de la próxima semana, en cumplimiento con los tiempos que marca la ley para su aprobación.

Asimismo, señaló que el objetivo es que el Presupuesto de Egresos 2026 sea aprobado el 19 de diciembre. No obstante, indicó que para lograrlo “dependemos de la comparecencia de los regidores”.