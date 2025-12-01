HomeNacionalPor instrucción de la Presidenta, AGRICULTURA cierra acuerdos directos con productores de trigo panificable.
Nacional

Por instrucción de la Presidenta, AGRICULTURA cierra acuerdos directos con productores de trigo panificable.

La redacciónacuerdosagriculturapresidentapriductorestrigo

●        La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural suscribe acuerdos directos con productoras y productores de trigo panificable en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato

●        En el Gobierno de México los apoyos son directos a las y los productores, sin pasar por ninguna organización ni ningún otro intermediario

Por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) avanza en el cierre de acuerdos estatales sobre apoyos a las productoras y los productores de trigo panificable de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato, suscritos directamente con ellas y ellos en cada estado.

Estos acuerdos se han tomado entre las y los productores de trigo panificable y el secretario de AGRICULTURA, Julio Berdegué Sacristán; el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, y coordinadores generales de la Secretaría.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, los apoyos son directos a las y los productores, sin pasar por ninguna organización ni ningún otro intermediario.

Las mesas de trabajo continuarán hasta completar los acuerdos con las y los productores de los 12 estados productores de trigo del país. Además de los estados ya mencionados, se concretarán acuerdos en Baja California, Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, Coahuila y Sinaloa, los cuales quedarán en los primeros días de la próxima semana, siempre en coordinación y mediante la suscripción directa entre productoras y productores y las autoridades de AGRICULTURA.

Seguimos en territorio en las diferentes entidades del país: dialogando, escuchando y trabajando para mejorar las condiciones de productoras, productores y consumidores, y así fortalecer la soberanía alimentaria de México.

Tags :acuerdosagriculturapresidentapriductorestrigo