Por instrucción de la Presidenta, AGRICULTURA cierra acuerdos directos con productores de trigo panificable.

● La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural suscribe acuerdos directos con productoras y productores de trigo panificable en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato

● En el Gobierno de México los apoyos son directos a las y los productores, sin pasar por ninguna organización ni ningún otro intermediario

Por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) avanza en el cierre de acuerdos estatales sobre apoyos a las productoras y los productores de trigo panificable de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato, suscritos directamente con ellas y ellos en cada estado.

Estos acuerdos se han tomado entre las y los productores de trigo panificable y el secretario de AGRICULTURA, Julio Berdegué Sacristán; el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, y coordinadores generales de la Secretaría.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, los apoyos son directos a las y los productores, sin pasar por ninguna organización ni ningún otro intermediario.

Las mesas de trabajo continuarán hasta completar los acuerdos con las y los productores de los 12 estados productores de trigo del país. Además de los estados ya mencionados, se concretarán acuerdos en Baja California, Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, Coahuila y Sinaloa, los cuales quedarán en los primeros días de la próxima semana, siempre en coordinación y mediante la suscripción directa entre productoras y productores y las autoridades de AGRICULTURA.

Seguimos en territorio en las diferentes entidades del país: dialogando, escuchando y trabajando para mejorar las condiciones de productoras, productores y consumidores, y así fortalecer la soberanía alimentaria de México.