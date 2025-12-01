Dejá Vú, el abuso del agua como ariete político.

Arturo Limón

El abuso de un recurso lo agota, justo como a la paciencia ciudadana la mentira. G.A.L.D.

Hemos vivido estos días más de una semana de paros , bloqueos y situaciones de presión política con expresiones de amenazas, de amagos, reclamos y algunos como los de la violencia y los robos a los transportistas aun cuando han bajado a decir de la autoridad, siguen siendo un problema, otro de los temas abordados y asumidos como temas de conflicto fueron el precio del maíz y la pelea por el monopolio de la tortilla y la lucha que todos debemos dar contra el maíz transgénico, alguna de esta problemática calificada por la autoridad como verdades a medias, pero de cierto lo del maíz y la tortilla son vitales y que para nuestro país después del agua es consumo de este producto es vital y de uso generalizado, Empero de todos los temas violencia, alimentos y demás a agregar en las demandas, selecciono uno que estimó conocer y lo pongo a su consideración para que le presentemos atención, porque es por desgracia lo que vivimos al menos localmente un dejá vu de lo padecido, que no vivido solamente en el 2020 en Chihuahua si, hace justamente 5 años fue el gran show de defensores del agua que hoy que se hicieron diputados y asaltaron el gobierno teniendo como ariete al agua , se dieron hechos lamentables que aun duelen como la quema en Delicias de docuemtnos importantes sobre la tenencia del agua , refiero aquí un artículo publicado en esas fechas para corroborarlo bajo el título de Agua maltratada 1 de agosto de 2020 el cual a la letra decía;

“LA APARIENCIA

Hay un Nerón oculto en Chihuahua, que se solazó en ver incendiarse Delicias el pasado 29 de julio paradójicamente sin hacer concurrir al agua a través de un cuerpo eficiente de bomberos, que diese de menos muestra de voluntad y ánimo de salvaguardar los bienes patrimoniales ya fuesen federales que predominaron en ser foco de la animadversión o estatales que fueron tocadas también para dar la apariencia de que la bola incendiaria iba dirigida hacia los dos bandos.

Se sabrá quién y para qué, se cometió este agravio no solo contra Delicias, sino contra Chihuahua y México como país, porque lo que parece un exabrupto desde la perspectiva justa lo trasciende, parecía y se ejecutó como un plan trazado para generar inestabilidad y una virulenta acción de enojo en el peor tiempo, tiempo de pandemia.

No es dable a un trabajo de análisis declarar a tal o cual actor implicado como la mano negra responsable de esta acción, si es justo decir que no se vale dar la apariencia de defensor de un derecho y ser instigador de la violencia y el agravio contra el patrimonio de todos los deliciences, no es posible ostentarse como defensor de los derechos en el uso del agua y ser quien abusa del recurso al no declarar el uso que le da al mismo.

Nótese que no se indican culpables, solo se enuncian situaciones de quienes dando la apariencia de defensores y cumplidores, son verdaderos transgresores.

LLEVARA UN RATO, PERO FINALMENTE -CONFÍO EN QUE – SE SABRA QUIÉN Y POR QUÉ, DAÑARON EL PATRIMONIO FÍSICO ESA TARDE NOCHE EN DELICIAS, Y QUÉ DE FONDO HAY EN EL AGRAVIO SOBRE EL AGUA DE CHIHUAHUA”

Eso sucedió aquí y ahora los mismos actores del elenco como el Ing. Mario Mata Carrasco, que despacho después de esto ya no solo como diputado sino como titular d ela Junta Central de aguas d eChihuahua en donde no se advierte programa significativo alguno para mejorar el recurso, si la elevación de tarifas ah y el haber pintado los dinteles del edificio justamente de la JCAS sobre el canal del Chuviscar de color azul, ¡vaya cambio!

Y apelando a la memoria y a la historia referiré otro artículo titulado use uan frase dura y muy necesaria porque eso parecía ser lo que entonces sucedió y ahora volvió, y reitero que esa frase bien la suscribirían todos lo que en estos días vieron varado su trabajo por los paros y bloqueos, recuerdo que en esa ocasión titule mi trabjo ¡¡Ya paren esos desmadres!! Publicado el 19 de septiembre de 2020. Aunque correcto como se debe ser matizaba así;

Cuando no hay otra palabra para designar lo que realmente sucede, solo dilo fuerte y claro, con la convicción de que tu voz solo busca la solución G.A.L.D.

Intentando aclarar preguntándome para todos ¿QUÉ ES UN DESMADRE? Definido de manera coloquial, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua indica de esta palabra que su significado es; Conducirse sin respeto ni medida, hasta el punto de perder la mesura y la dignidad.

Y algo debe de haber habido en el actuar de quienes usando el agua como ariete político buscaban y lograron el poder hasta ahora, pero no se salvaron dela critica ya que en ese momento como ahora lo hacen con la ayuda de los eternos beneficiarios en el centro sur del estado sean de la dinastía PRIista que ahí enseñorea, o en el centro norte del estado donde otra dinastía la dinastía de los Lebaron lo hace vuelven a atizar ánimos, no a la búsqueda del orden sino a armar el desorden con acusaciones a priori, “se va a robar el agua” ahora con la nueva ley, usando al vital liquido como ariete preelectoral dejando ver lo que bien señala la Rayuela del periódico nacional La jornada de ayer sábado (19 de septiembre 202) que a la letra (cito) dice así, advirtiéndonos; “ ¡Cuidado! las aguas de aquel rio están contaminadas con fango azul”.

COROLARIO

HAY MUCHAS DUDAS DE LO VIVIDO HACE CINCO AÑOS EN LA LLAMADA “GUERA DEL AGUA” AQUÍ EN CHIHUAHUA Y DE LO QUE HABRA DE VIVIRSE EN ESTOS DIAS EN TANTO SE HACE REALIDAD EL ACTUAL PROYECTO DE LA LEY DEL AGUA , SOLO ME PARECE NECESARIO EXHORTAR A QUIENES CORRESPONDA Y DEBAN ATENDER , PARA QUE SEAN CAPACES DE ENTENDER AL VITAL LIQUIDO COMO LO QUE ES, UN BIEN SUPERIOR POR ENCIMA DE LAS MEZQUINDADES MENORES, DIMENSIONARLO ASI Y NO ABUSAR DE ELLA, DE CUALQUIER FORMA QUE LO HAYAN HECHO Y PRETENDAN SEGUIR HACIÉNDOLO PUEDE ASEGURAR LA PAZ NECESARIA..

PORQUE COMO SEÑALE EN UN PRINCIPIO, AL IGUAL QUE LOS VENEROS DE AGUA, CUANDO SE ABUSA DE ELLOS, DESAPARECEN, NUESTRA PACIENCIA SE AGOTA