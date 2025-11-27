Dialogamos para hallar una salida: Sheinbaum; presupuesto prioriza bienestar, salud y educación.

Excélsior

El gobierno mantendrá las negociaciones con transportistas y campesinos, pero los compromisos que haga serán sólo los que puedan cumplirse, dijo la Presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno continuará el diálogo con los transportistas y productores agrícolas, pero se comprometerá sólo a lo que pueda cumplir.

Reiteró que hay demandas ilegítimas porque tienen interés político y buscan defender privilegios, como quienes se oponen a la iniciativa de Ley de Aguas.Play Video

Hay una mesa y se busca encontrar una salida, obviamente que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer lo que no se es posible entregar. Nosotros acostumbramos hacer compromisos, no promesas”, aseveró en su conferencia matutina

Tras el diálogo que los inconformes sostuvieron con la Segob, y que concluyó sin arreglos, Sheinbaum dijo que se buscarán soluciones dentro de marco del presupuesto disponible. No asumirá “acuerdos irreales”, aclaró.

Explicó que los productores de maíz solicitan un precio de garantía muy alto, pero el país no tiene los recursos suficientes para cubrirlo. Recordó que el Presupuesto 2026 prioriza los programas de Bienestar, recursos para salud, educación e infraestructura social. Ya hay un acuerdo tripartita, dijo, para apoyar a los campesinos, con participación de empresas y gobiernos.

Sheinbaum Pardo recordó que se llegó a un acuerdo tripartita para apoyar a productores, con participación de empresas compradoras, gobiernos estatales y el gobierno federal.

Expuso que el objetivo es diferenciar el precio entre el maíz blanco, del cual México es productor y es para autoconsumo, y el maíz amarillo de Estados Unidos, cuyo costo ha caído.

La titular del Ejecutivo resaltó que para el presupuesto del 2026 habrá un billón de pesos a programas de Bienestar, además de recursos garantizados para salud, educación e infraestructura social. Ante esto, la mandataria federal sostuvo que es necesario priorizar las demandas legítimas y evitar las presiones políticas.

La Presidenta reiteró la postura en contra de los bloqueos carreteros al existir la apertura del gobierno de México al diálogo. Expresó que en su momento dará a conocer los nombres de los grandes productores que acaparan el agua, así como las concesiones que se otorgaron en administraciones pasadas.