¡Contra las cuerdas! América sufre dura derrota contra Rayados en la Ida de los Cuartos de Final.

Rayados mostró el futbol que se esperaba de ellos en el torneo regular y ganaron 2-0 al América en la Ida de los Cuartos de Final, en un juego donde las Águilas poco hicieron a la ofensiva y fueron contundentes con las opciones de Sergio Canales y Fidel Ambriz.

¿Cómo fue el partido?

El primer tiempo fue intenso, con pocas oportunidades en ambas áreas, pero muy peleado, con muchas patadas y faltas, y con el Monterrey logrando ponerse en ventaja que se llevaron al medio tiempo.

Hubo dos jugadas polémicas, una plancha de Jesús Corona sobre Álvaro Fidalgo que parecía de roja y que en el VAR se determinó que no era expulsión y una caída de Gerardo Arteaga en el área, que en un principio parecía penal, pero en la repetición se vio que se dejó caer.

El primer aviso llegó apenas al minuto 2, cuando Sergio Canales mandó un centro desde la banda derecha que Germán Berterame remató de cabeza y Andrés Malagón hizo un atajadón para evitar el gol.

Brian Rodríguez se generó una chance al quitarse a Jorge Rodríguez en tres cuartos del campo y parecía enfilarse solo rumbo al arco albiazul, pero apareció Gerardo Arteaga para terminar con el peligro.

El gol finalmente llegó al minuto 45, luego de que Canales se animó a disparar desde fuera del área y la mandó al segundo poste de Malagón, en un golazo.

Canales, el mago. ????



Quinto gol de Sergio Canales en #Liguilla. El español llegó 38 goles en #LigaMX y ya es el noveno mejor anotador de @Rayados en torneos cortos.#CF Ida | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/331SO6bpZY— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2025

Iniciando el segundo tiempo hubo otra oportunidad para el Monterrey en un centro de Tecatito desde el perfil derecho que le quedó solo a Berterame en el área, quien no se acomodó para pegarle y Malagón se terminó quedando con el esférico.

Brian Rodríguez tuvo el empate al minuto 57, en un balón que rebotó en un defensa y le quedó solo en el área, pero su disparo se fue por un lado del arco de Luis Cárdenas.

El segundo gol de Rayados cayó al minuto 70, en un tiro de esquina que remató Fidel Ambriz y que Igor Lichnovsky desvió a propia puerta, en un autogol del defensor chileno.

La Pandilla amplió su ventaja. ????



Y sobre el gol, un datito: Quinto autogol de un jugador del #América en #Liguilla y séptimo a favor de @Rayados. ????#CF Ida | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/VZPGFZnSuA— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2025

Anthony Martial tuvo el tercero en un contragolpe que comandó Arteaga por la banda izquierda, quien centró para que el delantero francés le pegue de primera, pero su balón se fue desviado del arco.

El partido de Vuelta será el próximo sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde definirán al primer equipo en las Semifinales.