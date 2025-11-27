“Aquí no entregaremos nuestro estado”: Alfredo Chávez.

Chihuahua defenderá el agua, la familia y su libertad ante decisiones impuestas desde el centro del país.

Chihuahua, Chih.– En su mensaje político durante la presentación de su primer año de trabajo legislativo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, afirmó que Chihuahua no permitirá imposiciones de Morena desde el centro del país. “Aquí sí hay gobernadora, aquí sí hay instituciones, aquí sí hay ciudadanos que vamos a defender nuestra tierra”, señaló, asegurando que Chihuahua siempre ha sido un estado soberano y que “a nosotros nadie nos impone nada”.

El diputado destacó que la defensa de la familia es la línea que marca el rumbo de Chihuahua, criticando decisiones tomadas desde la Ciudad de México que han afectado a mujeres, niñas, niños y adultos mayores. “No se puede hablar de familia cuando obligan a una mujer a elegir entre trabajar o criar a sus hijos; aquí se protege a la familia con políticas reales, no con discursos”, expresó al reiterar que no cederán “ni un milímetro” ante medidas que pongan en riesgo a las familias chihuahuenses.