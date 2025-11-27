Gilberto Mora y Tijuana amenazan el sueño de liguilla de Tigres.

ESPN

Ricardo Cariño

Xolos aprovechó la localía para tomar una ventaja importante en el partido de ida de los Cuartos de Final sobre Tigres.

Los Xolos de Gilberto Mora y ‘Loco’ Abreu sorprendieron en el juego de ida de los cuartos de final y dieron paso y medio en la serie al vencer por goleada de 3-0 a los Tigres, los cuales fueron superados por el equipo fronterizo.

Tijuana ha hecho del Estadio Caliente una fortaleza durante todo el Apertura 2025 al finalizar la fase regular de forma invicta. Esto se mantuvo por 90 minutos, en los cuartos de final ante los felinos.

Kevin Castañeda fue el comandante esta noche. Logró el primer tanto con un tiro de media distancia que venció a Nahuel Guzmán y provocó que los felinos pisaran el acelerador para intentar empatar el encuentro durante los primeros 45 minutos.

Durante la segunda mitad, Mourad El Ghezouan logró el 2-0 y la obra fue sellada por Gilberto Mora. El seleccionado mexicano venció a Nahuel Guzmán para convertir el tercer gol, una anotación que se vio en la mayor parte del territorio nacional durante la madrugada del jueves.

Nahuel Guzmán se equivoca previo en primer gol

Nahuel Guzmán fue clave para que Xolos lograra la primera anotación. El cancerbero de Tigres salió mal a cortar un balón y la acción terminó con un saque de banda. Los fronterizos sacaron rápido y luego de una serie de pases la pelota llegó a Kevin Castañeda, quien remató de media distancia y venció al portero.

Javier Aquino con nueva marca

Javier Aquino ha jugado al menos un partido de Liguilla en 20 torneos consecutivos, estableciendo un nuevo récord en la Liga MX. Además, este es su partido número 81 de fase final, lo que lo convierte en el quinto jugador con más participaciones en esta fase.

El cuarto futbolista en Liga MX con más partidos en Liguilla es Sinha, quien disputó 85 compromisos.

Gilberto Mora, de la polémica al festejo

Fue tema de conversación durante los últimos tres días al ser menor de edad y una posible violación a la Ley Federal, al tener solo 17 años y laborar después de las 22:00 horas. Sin embargo, todo fue aclarado dentro de la misma ley, la cual reconoce a los futbolistas como un actividad “especial”. Con dicho amparo el seleccionado mexicano volvió brillar en el campo y se unió a la fiesta de sus compañeros al convertir el tercer tanto de la noche en el Estadio Caliente.

¿Quién fue el héroe del partido?

El volante ofensivo de Tijuana, Kevin Castañeda, se convirtió en el mejor elemento del partido. El futbolista de los caninos logró el primer tanto del encuentro con un disparo de media distancia y en la segunda mitad cobró el tiro de esquina con el que el marcador se puso 2-0.

El momento que cambió el partido

La segunda anotación de los fronterizos cayó al minuto 55 a través de un tiro de esquina. El marroquí Mourad El Ghezouan impactó con la cabeza, a pesar de la marca de Marco Farfán, quien jaló en todo momento al futbolista del equipo local.

Esta acción provocó que ambas escuadras movieran sus esquemas. Los Tigres enviaron al campo al histórico André Pierre Gignac, además de ajustar en su esquema para no recibir un tercer tanto, mientras que Xolos decidió blindarse para mantener la ventaja.