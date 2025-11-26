La voz de las familias también se defiende desde el Congreso: Alfredo Chávez.

Su primer informe legislativo incluye iniciativas para atender necesidades reales de las familias chihuahuenses

Chihuahua, Chih.- El diputado por el Distrito 18 del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, informó que junto con su bancada impulsó más de 200 iniciativas durante el último año, enfocadas en atender necesidades concretas de las familias, así como temas de seguridad, justicia, economía y medio ambiente. El legislador señaló que la prioridad del trabajo parlamentario fue convertir las demandas ciudadanas en leyes útiles, accesibles y enfocadas en la vida diaria de las personas.

Entre las iniciativas presentadas por el diputado destacan las siguientes:

Protección a familias y niñez

• Abuelas cuidadoras: permite que abuelas que ya crían a sus nietos puedan tomar decisiones médicas y escolares.

• Pensión prenatal: obliga al padre a brindar apoyo económico desde la concepción.

Educación

• Reformas para que el fomento a la lectura en primarias sea una herramienta real de desarrollo humano y pensamiento crítico.

Seguridad y justicia

• Controles ciudadanos para la Guardia Nacional a través de un consejo de vigilancia.

• Modelo de justicia cívica con procesos transparentes en la designación de jueces municipales.

Economía y medio ambiente

• Acciones para fortalecer la economía familiar mediante vinculación con el sector productivo.

• Jornadas comunitarias de reforestación, limpieza y prevención en temporada de lluvias.

En materia de gestión social, el legislador reportó que se atendieron 6,750 solicitudes a través de dos Casas de Enlace en el Distrito 18. Además, con el programa “Alfredo Chávez Contigo”, se visitaron colonias y comunidades donde más de 500 familias recibieron acompañamiento directo, fortaleciendo el diálogo con quienes enfrentan problemas que no pueden resolver por sí mismos.

Finalmente, Chávez Madrid destacó que su trabajo legislativo y de vinculación responde a una obligación de cercanía con la sociedad. Afirmó que participar en foros nacionales e internacionales y abrir espacios en colonias y centros comunitarios tiene un solo objetivo: “Como diputado, mi responsabilidad es escuchar y convertir esas necesidades en leyes y decisiones que sí cambien la vida diaria de las familias chihuahuenses”.