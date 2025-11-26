Por primera vez estará PECH de Chihuahua en Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Obras hechas por escritores chihuahuenses podrán ser presentadas en este evento internacional

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura y su Programa Editorial Chihuahua (PECH), anunció su participación por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la feria del libro más importante de Latinoamérica y uno de los encuentros editoriales más relevantes del mundo.

La FIL Guadalajara 2025 se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Expo Guadalajara, un espacio que reúne anualmente a editoriales, autores, agentes literarios y miles de lectores provenientes de diversos países.

La presencia del PECH en esta edición de la FIL representa un logro sin precedentes para la ciudad, ya que nunca antes un programa editorial municipal había formado parte de este evento. Con esto el Gobierno Municipal garantiza un espacio institucional que coloca a la ciudad de Chihuahua en el mapa literario nacional e internacional.

Las gestiones comenzaron desde mediados de 2024, enviando solicitudes, cumpliendo con los procesos de selección y atendiendo los lineamientos del comité organizador de la FIL. Gracias a este esfuerzo, los libros publicados por el PECH —a partir de la colección 2023— estarán disponibles para venta al público dentro del stand de esta feria.

Esta participación permitirá que las y los autores chihuahuenses midan la recepción de sus obras en un mercado internacional y amplíen su audiencia. Además, fortalece la presencia de Chihuahua como una ciudad con producción literaria activa y contribuyendo a la descentralización cultural del país.

Todos los ejemplares vendidos durante la feria generarán ingresos íntegros para sus autores, como una forma de apoyo directo a su labor creativa. Con esta participación el Gobierno Municipal promueve el acceso a la lectura y la creación literaria, no solo localmente, sino proyectándola al resto del país.