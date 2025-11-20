Maru Campos inaugura nuevas instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.

Brindará servicio a habitantes de 9 municipios de la zona, con incremento en la capacidad operativa y reducción en el tiempo de investigación de delitos

En el marco de la gira de trabajo que realiza por Nuevo Casas Grandes, la gobernadora Maru Campos inauguró las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, donde el Gobierno del Estado hizo una inversión superior a los 110 millones de pesos (mdp).

En este edificio se atenderá a habitantes de los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera y Gómez Farías, que antes debían trasladarse a la capital o a Ciudad Juárez para hacer sus trámites.

Con las nuevas oficinas además se incrementa la capacidad operativa, reduce los tiempos en la investigación de delitos, contribuye a inhibir conductas delictivas y mejora la coordinación institucional, al concentrar los servicios relacionados con la procuración de justicia.

La mandataria estatal dijo que esta inversión es testimonio del compromiso que su Gobierno tiene con la región, que ha enfrentado momentos difíciles y lo ha hecho con dignidad.

“Han demostrado que aquí́ hay comunidad, liderazgo; que aquí́ hay personas dispuestas a dar la batalla desde su propia trinchera”, expresó.

Agradeció a los empresarios Álvaro Bustillos y Eduardo González, quienes donaron el terreno de 3 hectáreas para la construcción de estas instalaciones, así como al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), que aportó parte del mobiliario.

“El edificio que hoy inauguramos es, ante todo, un acto de justicia. A partir de ahora, las personas de esta región podrán presentar denuncias y dar seguimiento a sus casos sin tener que viajar horas para ser atendidas”, dijo la mandataria.

Precisó que las mujeres que padecen violencia y que a veces no encuentran a dónde acudir, ni de quién recibir auxilio, tendrán un espacio digno, seguro y cercano donde serán escuchadas y protegidas.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dijo que este edificio es el más funcional y moderno con que contará la dependencia en toda la entidad.

“Es un ejemplo vivo del círculo virtuoso que se construye, cuando la iniciativa privada, el sector social y el Gobierno de todos los niveles, se ponen a trabajar con un objetivo claro y concreto”, mencionó.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez Peña, explicó que la obra se ejecutó en un tiempo récord de 12 meses, consta de una construcción de 2 mil 600 metros cuadrados y albergará más de 80 oficinas. Cuenta además con 155 cajones de estacionamiento, para comodidad de los usuarios.

Además incorporará instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave), el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (Cemasc) y el Fondo de Atención a Niñas y Niños hijos de Víctimas de la Lucha contra el Crimen (Fanvi).