Abre Congreso espacio para el diálogo sobre la reforma a la Ley de Aguas.

-Productores, especialistas y ciudadanía están invitados a construir una postura sólida de Chihuahua ante el debate nacional.

El presidente del Congreso del Estado, diputado Guillermo Ramírez, anunció la realización de una mesa de diálogo solicitada por Agricultores Unidos de Chihuahua, con el objetivo de analizar a fondo la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la posible creación de la Ley General de Aguas. La intención es revisar con detalle los alcances de estas propuestas, especialmente ante la inquietud de que un cambio mal planteado pueda generar afectaciones para los estados, los productores y el ejercicio pleno del derecho humano al agua.

Ramírez explicó que el propósito central es abrir un proceso serio, abierto y participativo, donde se escuchen directamente las experiencias de quienes enfrentan día a día los retos relacionados con el uso y gestión del agua. “La preocupación principal no es reformar: es cómo la quieren reformar. Una mala reforma puede lastimar a los estados, a los productores y al propio derecho humano al agua”, destacó.

El legislador señaló que diseñar una nueva legislación exige técnica, análisis y acuerdos reales. Por ello, la mesa convocará a productores, especialistas, académicos, organizaciones, sectores productivos y ciudadanía interesada. La intención es reunir voces diversas para incorporar ideas que fortalezcan la postura de Chihuahua en la discusión nacional sobre el manejo del recurso hídrico.

“Creo en el diálogo y en la construcción colectiva. La mejor ley será la que construyamos entre todas y todos”, expresó Ramírez al reiterar la invitación a participar activamente en este ejercicio de escucha y colaboración.

Convocatoria Oficial

H. Congreso del Estado de Chihuahua

LXVIII Legislatura

Invita a la:

Mesa de diálogo sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas

📅 Jueves 20 de noviembre

🕕 18:00 horas

📍 Mezzanine del Edificio Legislativo

(C. Libertad 901, Zona Centro)

La participación es abierta para quienes deseen aportar perspectivas que enriquezcan este análisis colectivo.