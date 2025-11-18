Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en rutas por desfile del 20 de noviembre

Con motivo del tradicional desfile cívico-militar del 20 de noviembre, serán cerradas las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad, por las que circulan las unidades que brindan el servicio de Transporte Colectivo Urbano.

Ante esta situación, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte da a conocer las modificaciones temporales en distintas rutas:

Modificación en rutas de norte a centro:

Auxiliar Pistolas Meneses

-Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y gira a la derecha, sigue hasta trébol de avenida Venustiano Carranza y sube a la derecha para bajar por trébol de Teófilo Borunda Sur e incorporarse a la avenida. Continúa hasta calle 13 para dar vuelta a la derecha, después gira a la izquierda para incorporarse a Niños Héroes y continuar con su ruta habitual.

-Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y gira a la derecha, sigue hasta trébol de avenida Venustiano Carranza y sube a la derecha para bajar por trébol de Teófilo Borunda Sur e incorporarse a la avenida. Continúa hasta calle 13 para dar vuelta a la derecha, después gira a la izquierda para incorporarse a Niños Héroes y continuar con su ruta habitual. Ruta 3-Granjas

Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha. Sigue hasta la glorieta de avenida Ocampo y se incorpora a la misma, y continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª y da vuelta a la derecha, después continúa hasta llegar a la 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su recorrido habitual.

Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha. Sigue hasta la glorieta de avenida Ocampo y se incorpora a la misma, y continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª y da vuelta a la derecha, después continúa hasta llegar a la 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su recorrido habitual. Mármol

La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro. Al llegar a Teófilo Borunda Norte da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de la Ocampo y se incorpora a la misma y continúa con su ruta habitual.

Modificación de rutas desde el este al centro:

Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy, Plan de Ayala, 2 de Octubre, Komatsu (inverso y directo)

Circulan por avenida Pacheco en su ruta normal en sentido Este-Centro, continúan hasta llegar a la Teófilo Borunda Norte y dan vuelta a la izquierda, de donde siguen hasta llegar a glorieta de la Ocampo y dan vuelta a la derecha para subir y tomar esa vía, y seguir con su recorrido habitual.

Modificación en rutas de sur a centro:

Komatsu inverso, Avenida Zarco (Esperanza, Martín López, Zootecnia) Plan de Ayala

Las rutas circulan por paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia, donde gira levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta Julián Carrillo, para dar vuelta a la izquierda y seguir su ruta habitual.

Las rutas circulan por paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia, donde gira levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta Julián Carrillo, para dar vuelta a la izquierda y seguir su ruta habitual. Komatsu directo

La ruta circula por avenida Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual.

La ruta circula por avenida Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual. Circunvalación 2-baja Mirador y Circunvalación 2-baja Salle

Las rutas circulan por avenida 20 de noviembre, al llegar a calle 12 dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a paseo Bolívar y dan vuelta a la derecha, después continúan hasta avenida Independencia y giran a la izquierda, bajan hasta llegar a la Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta normal.

Las rutas circulan por avenida 20 de noviembre, al llegar a calle 12 dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a paseo Bolívar y dan vuelta a la derecha, después continúan hasta avenida Independencia y giran a la izquierda, bajan hasta llegar a la Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta normal. Kennedy

Circulan por paseo Bolívar hasta llegar a avenida Independencia y tomar esa vía hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y da vuelta a la derecha en la Niños Héroes. Siguen hasta avenida Colón y da vuelta a la izquierda, continúa hasta Teófilo Borunda Sur y gira a la derecha, vuelta a la derecha en la Pacheco y continúa con su recorrido habitual.

Modificación en rutas de oeste a centro:

Dale, Rosario

Las rutas circulan por bulevar Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes donde dan vuelta a la derecha, continúan hasta llegar a la Colón y dan vuelta a la izquierda, continúan hasta Teófilo Borunda Sur y gira a la derecha. Al llegar a la Pacheco dan vuelta a la derecha y continúan con su recorrido habitual.

Las rutas circulan por bulevar Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes donde dan vuelta a la derecha, continúan hasta llegar a la Colón y dan vuelta a la izquierda, continúan hasta Teófilo Borunda Sur y gira a la derecha. Al llegar a la Pacheco dan vuelta a la derecha y continúan con su recorrido habitual. Modificación en rutas de centro a sur:

Francisco Villa

La ruta circula por avenida Independencia, sigue hasta la Niños Héroes y gira a la derecha para continuar con su ruta habitual.

La ruta circula por avenida Independencia, sigue hasta la Niños Héroes y gira a la derecha para continuar con su ruta habitual. Santa Rosa

La ruta circula por bulevar Díaz Ordaz, gira a la derecha en avenida Niños Héroes y continúa hasta llegar a la Ocampo para dar vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª para girar a la derecha y seguir con su recorrido habitual.

La ruta circula por bulevar Díaz Ordaz, gira a la derecha en avenida Niños Héroes y continúa hasta llegar a la Ocampo para dar vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª para girar a la derecha y seguir con su recorrido habitual. Circunvalación 1, Aeropuerto (Punta Oriente, Camino Real, Jardines de Oriente)

La ruta circula por avenida Niños Héroes, gira a la izquierda en la Colón y continúa hasta la Teófilo Borunda Sur y da vuelta a la derecha. Continúa hasta Carlos Pacheco y gira a la derecha para continuar con su ruta habitual.