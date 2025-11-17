Refuerza Municipio protección a comercios contra el robo fardero con apoyo de la Unidad de Criminalística

Para proteger a los comercios de la ciudad y prevenir el robo “fardero, también conocido como robo hormiga, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, refuerza las acciones de la Unidad de Criminalística, encargada de asegurar y procesar evidencia en hechos delictivos.

La Policía Tercero Yadira Sánchez Cano, responsable del grupo, informó que su labor se concentra en delitos de robo a local comercial. Tan solo en octubre, se lograron consignar a cuatro hombres relacionados con este delito.

Tiendas de conveniencia, farmacias y pequeños negocios son los principales objetivos de quienes cometen robo fardero. Entre los artículos más sustraídos destacan cosméticos y productos de higiene personal, y durante la temporada decembrina aumenta también el hurto de juguetes.

Para disminuir estas incidencias, la Unidad de Criminalística trabaja de manera coordinada con elementos operativos de los distintos distritos, realizando recorridos y supervisiones preventivas en comercios.

El objetivo es claro, proteger a los negocios y darles certeza de que sus denuncias contarán con evidencia sólida y un acompañamiento profesional.

En ese sentido, el Gobierno Municipal invita a las y los comerciantes a mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad y a reportar cualquier situación sospechosa al 9-1-1 o a través de la Plataforma Escudo Chihuahua.