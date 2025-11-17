Anuncian jornada “SAT en el SARE”, aprovecha todos los trámites para tu negocio en un solo lugar

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa a la población que el próximo viernes 28 de noviembre podrán realizar trámites fiscales y administrativos para personas físicas en las instalaciones del SARE.

Es indispensable registrar tu cita en el siguiente link: bit.ly/45Xtg0j ya que no se podrá atender sin cita previa.

Con el programa el “SAT en el SARE”, se ofrece los servicios como: inscripción al RFC, generación y Renovación de Firma Electrónica, expedición de Constancias Fiscales, y acceso a información sobre licencias y permisos municipales necesarios para el buen funcionamiento de los negocios.

Para registrarse, solo se requieren documentos básicos como la CURP, INE, comprobante de domicilio reciente, y en el caso de extranjeros naturalizados mexicanos, carta de naturalización; también es necesario un correo electrónico y una memoria USB.

El SARE se ubica en avenida Independencia Número 14, colonia Centro (enseguida del Scotiabank y frente a Super Naturista).

Este esfuerzo conjunto representa un avance significativo en la simplificación y modernización de los trámites fiscales para personas físicas, ofreciendo una experiencia más accesible y conveniente para todos los contribuyentes.