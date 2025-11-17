HomeLocalAnuncian jornada “SAT en el SARE”, aprovecha todos los trámites para tu negocio en un solo lugar
Anuncian jornada “SAT en el SARE”, aprovecha todos los trámites para tu negocio en un solo lugar

La redacción

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa a la población que el próximo viernes 28 de noviembre podrán realizar trámites fiscales y administrativos para personas físicas en las instalaciones del SARE.

Es indispensable registrar tu cita en el siguiente link: bit.ly/45Xtg0j ya que no se podrá atender sin cita previa.

Con el programa el “SAT en el SARE”, se ofrece los servicios como: inscripción al RFC, generación y Renovación de Firma Electrónica, expedición de Constancias Fiscales, y acceso a información sobre licencias y permisos municipales necesarios para el buen funcionamiento de los negocios.

Para registrarse, solo se requieren documentos básicos como la CURP, INE, comprobante de domicilio reciente, y en el caso de extranjeros naturalizados mexicanos, carta de naturalización; también es necesario un correo electrónico y una memoria USB.

El SARE se ubica en avenida Independencia Número 14, colonia Centro (enseguida del Scotiabank y frente a Super Naturista).

Este esfuerzo conjunto representa un avance significativo en la simplificación y modernización de los trámites fiscales para personas físicas, ofreciendo una experiencia más accesible y conveniente para todos los contribuyentes.

