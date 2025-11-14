Se reúnen regidoras y asociaciones para impulsar acciones por la familia





Con el propósito de fortalecer la colaboración en torno al fortalecimiento de las familias chihuahuenses, este viernes las regidoras Paty Ulate y Joni Barajas, y colaboradores de la dirección de Desarrollo Humano y Educación, sostuvieron un encuentro con representantes de las Mesas Directivas de asociaciones religiosas de la ciudad.

Durante la reunión, expusieron a las y los asistentes a las acciones que actualmente impulsa el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Marco Bonilla en materia de fortalecimiento familiar, prevención de la violencia y cohesión social, detallaron los programas, estrategias y políticas públicas que buscan brindar acompañamiento, herramientas y entornos seguros para las familias del municipio.

Por su parte, representantes de las asociaciones religiosas compartieron sus inquietudes y propuestas en torno a cómo mejorar la vida comunitaria y fortalecer los valores familiares.

Tanto las regidoras como las asociaciones coincidieron en que la familia es el pilar fundamental para la construcción de una convivencia armónica, la prevención de la violencia y el desarrollo de una comunidad más solidaria. Asimismo, se destacó la importancia de sumar esfuerzos para promover valores de respeto, empatía y responsabilidad comunitaria.

Las regidoras reafirmaron su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo y continuar trabajando de manera coordinada con los distintos sectores de la sociedad, para continuar implementando acciones que respondan a las necesidades reales de las familias chihuahuenses.

