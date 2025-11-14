Eligen a los 5 miembros del Consejo Anticorrupción del Municipio de Chihuahua

La representación de Carmen Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control en la Comisión de Transparencia, participó este día en el proceso de elección de las personas que integrarán el Consejo Anticorrupción del Municipio de Chihuahua.

Durante la sesión, se revisaron los perfiles de las y los aspirantes, con el objetivo de asegurar que el nuevo Consejo esté conformado por integrantes con experiencia, solvencia ética y compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y combate a la corrupción en el ámbito municipal.

La participación del Órgano Interno de Control ratifica su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de instituciones más sólidas para la ciudadanía chihuahuense.