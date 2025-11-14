Invitan a sumarse al Consejo Consultivo de Datos Abiertos

La titular de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Municipio, Amelia Martínez, llamó a la ciudadanía a participar en la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de Datos Abiertos, cuyo registro permanecerá abierto hasta el 16 de diciembre.

Martínez recordó que la convocatoria fue emitida el pasado 5 de enero y reiteró la invitación a las y los interesados. “La convocatoria vence el próximo 16 de diciembre”, enfatizó.

Requisitos para participar

Las personas postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad.

Presentar identificación oficial y currículum.

No ser funcionarias ni funcionarios públicos.

No tener parentesco directo con integrantes del Gabinete Municipal o del Cabildo.

No contar con antecedentes penales.

El nuevo consejo estará integrado por cinco consejerías: tres con duración de tres años y dos con duración de dos años, con el propósito de garantizar una renovación escalonada y fomentar la equidad de género.

El registro puede realizarse de manera digital, a través de la liga incluida en la convocatoria, o de forma presencial en las oficinas de la Coordinación de Transparencia, ubicadas en el segundo piso del edificio del Real, en horario de 8:30 a 15:30 horas.

Proceso de selección e instalación

La Comisión de Transparencia será la encargada de revisar los perfiles y definir quiénes integrarán el órgano consultivo. Las personas seleccionadas rendirán protesta en Cabildo durante febrero, mientras que la instalación formal del Consejo se llevará a cabo el 4 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de los Datos Abiertos.

Además, Martínez anunció que la dependencia prepara el foro “Datos abiertos para decisiones inteligentes”, programado para el 26 de noviembre en el edificio Loi Ballina, como parte de las acciones para fortalecer la cultura del acceso y uso de información pública.