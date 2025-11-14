Cerrarán el lunes un tramo de la Teófilo Borunda para prevenir inundaciones

El director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, Carlos Rivas, informó que a partir del lunes 17 de noviembre, desde las 9:00 de la mañana, será cerrada a la circulación un tramo de la avenida Teófilo Borunda, desde la calle 8 de Octubre hasta Pacheco, en el sector donde se ubican el Cendi y el Hospital General.

De acuerdo con Rivas, el cierre responde al arranque de una obra ganadora del Presupuesto Participativo, cuyo objetivo es resolver un problema histórico de inundaciones que afecta cada temporada de lluvias a vecinos y automovilistas.

“El agua llega a estancarse por meses, convirtiéndose en un problema de salud”, explicó el funcionario.

Obra busca desviar escurrimientos hacia el canal y el río

El proyecto incluye la construcción de un sistema que permitirá dirigir el agua acumulada hacia el canal y el río, lo que evitará que se formen encharcamientos de gran magnitud en ese punto crítico de la ciudad.

Rutas alternas y cierres adicionales

Derivado del cierre, se recomienda a quienes acuden diariamente al Cendi o al Hospital General prever tiempos de traslado y considerar rutas alternas. También será cerrada la gasa de incorporación desde el canal hacia la lateral de Borunda, por lo que no será posible ingresar por ese acceso.

Rivas sugirió utilizar las avenidas Industrias, Juárez o ingresar por el Centro para llegar en sentido contrario al tramo restringido. Hizo un llamado especial a madres y padres de familia cuyos hijos acuden al Cendi.

“Hoy es viernes y muchas personas se programan con anticipación. Les pedimos salir con más tiempo para que puedan dejar a sus pequeños y llegar a tiempo a sus trabajos”, exhortó.

Duración de los cierres

El tramo de la Teófilo Borunda se reabrirá el 1 de diciembre, mientras que la calle 8 de Octubre permanecerá cerrada aproximadamente 40 días, periodo estimado para concluir los trabajos en esa zona.

Rivas señaló que el inicio de la obra dependía de la autorización de la Dirección de Vialidad, misma que ya fue otorgada.