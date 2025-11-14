Giran orden de arresto contra Gustavo Adolfo Infante por Maribel Guardia

Fuente: El Informador

Un juez de la Ciudad de México emitió una orden de arresto administrativo por 12 horas contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, tras determinarse que habría incumplido las medidas de restricción previamente dictadas a solicitud de la actriz y presentadora Maribel Guardia. De acuerdo con información difundida por Infobae, la resolución fue emitida la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025.

La medida judicial se dictó luego de concluir que el comunicador volvió a referirse a la artista mediante expresiones consideradas despectivas en sus plataformas digitales, lo que habría contravenido la prohibición absoluta de contacto o mención ordenada meses atrás.

La información fue difundida inicialmente en el programa Dulce y picosito, conducido por Flor Rubio. Durante la emisión, el periodista Carlo Uriel explicó que la audiencia que definió el arresto se llevó a cabo a las 15:00 horas de ese mismo jueves.

Amparo habría impedido la ejecución del arresto

Aunque la orden fue girada, presuntamente no se habría ejecutado debido a que el conductor cuenta con un amparo vigente. De acuerdo con Carlo Uriel, la defensa legal de Infante promovió la nulidad de la notificación del arresto; sin embargo, este recurso no prosperó.