Aviso importante: apagado alumbrado público de la Tecnológico, conduce con precaución

Debido a actos de vandalismo en el tramo comprendido entre las avenidas Desarrollo y Transformación, en la avenida Tecnológico, las luminarias se encuentran apagadas, por lo que la Dirección de Mantenimiento Urbano informa que se trabaja en la reparación del desperfecto en esta zona y agradece la comprensión de quienes circulan por la zona.

Cabe destacar que actualmente se trabaja para solucionar en el menor tiempo posible esta situación, para evitar mayores afectaciones.

El Gobierno Municipal, pone a disposición de las y los ciudadanos el número del Centro de Respuesta Ciudadano 072, en un horario de atención de 7:00 am a 10:00 pm, de lunes a viernes, o bien, a través de la aplicación Marca el Cambio, para reportes por fallas en el sistema del alumbrado público.