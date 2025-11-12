Refuerza SSPE revisiones extraordinarias en los Ceresos del estado

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la gobernabilidad y garantizar entornos seguros dentro del sistema penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó este miércoles una revisión extraordinaria en el Cereso Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, en cumplimiento a las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de custodia penitenciaria de la SSPE. La intervención abarcó dos módulos del centro, con una cobertura total de 1,051 Personas Privadas de la Libertad (PPLs).

Estas revisiones se realizan semanalmente en los distintos penales del estado, con el propósito de prevenir incidentes, reforzar el control interno y mantener el orden, así como detectar y retirar objetos no permitidos o que se encuentren fuera de su módulo de registro.

Durante la inspección fueron asegurados los siguientes objetos:

• 33 puntas hechizas

• 01 teléfono celular

• 10 pipas hechizas

• 01 cigarro electrónico

• 06 desarmadores

• 13 espejos hechizos

• 11 resistencias hechizas

• 05 bocinas hechizas

• 01 lámpara hechiza

• 01 máquina para tatuar hechiza

• 10 agujas para tatuar

• 22 cortaúñas

• 18 cachuchas

• 09 relojes

• 06 calculadoras

• 05 sartenes

• 02 sartenes eléctricos

• 01 parrilla hechiza

• 04 bolsas

• 02 pares de calzado no permitido

• 02 juegos de mesa hechizos

• 03 tijeras

• 08 desodorantes en aerosol

• 03 perfumes

• 04 lentes oscuros

• 01 guitarra

• 02 regaderas eléctricas

• 01 aire

• Pedacería de cable

• 01 plancha

El Director de Centros, Elmer Soto Villado, señaló que estas acciones se desarrollan de manera coordinada y bajo estrictos protocolos de seguridad, con el objetivo de preservar la estabilidad penitenciaria y evitar incidentes como los ocurridos en administraciones anteriores.

La SSPE reafirma su compromiso de garantizar la seguridad en todos los centros de reclusión del estado, reiterando que con seguridad damos resultados.