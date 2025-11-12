Cambiará circulación en zona de construcción del Paso Superior de Aldama y Fuerza Aérea

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, reitera a la ciudadanía los cambios de circulación por la construcción del Paso Superior Carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, obra que mejorará la circulación vehicular de más de 350 mil habitantes que transitan frecuentemente por el sector.

Debido a los diferentes trabajos que se estarán realizando en este cruce, aquellos que avanzan en el sentido Chihuahua-Aldama tendrán un ligero movimiento direccional en ambos sentidos, sin ningún corte a la circulación.

Así mismo, si se transita por la avenida Fuerza Aérea con destino hacia el Centro de la ciudad se deberá tomar la carretera Aldama antes de llegar al cruce, para después tomar el primer retorno.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de automovilistas y trabajadores, se exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos y a circular con precaución por la zona.

El Paso Superior Carretera Aldama y Avenida Fuerza Aérea tendrá una inversión de 148.8 millones de pesos y forma parte de las tres obras insignias de la actual administración municipal para garantizar que los chihuahuenses pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia de la ciudadanía reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes