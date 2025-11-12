Aprueban proyecto de dictamen para que el SAT analice aumentar las franquicias de pasajeros.

Las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso local, aprobaron el proyecto de dictamen que pretende solicitar que se analice la posibilidad de realizar un aumento en las franquicias de pasajeros, contempladas en las reglas generales de comercio exterior para el 2025, con la intención de fortalecer la economía de las y los mexicanos.

Esta iniciativa, fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, misma que pretende que este asunto sea analizado y trabajado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se subirá para su votación, en la siguiente Sesión Ordinaria de la 68 Legislatura.

Además, se discutió, analizó y votó en sentido negativo, el asunto que solicita exhortar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que se elimine la figura de “vehículo fronterizo” que se incluye en la Ley Aduanera por medio de una reforma a la misma, específicamente en el artículo 71.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los diputados: Antonieta Pérez en su calidad de presidenta y Magdalena Rentería como secretaría, así como vocales Arturo Medina, Xóchitl Contreras y Yesenia Reyes.