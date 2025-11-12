Estrecha diputada Joss Vega esfuerzos con Mujeres Constructoras de CMIC.

Chihuahua, Chih.- Reconociendo las aportaciones especiales que ofrecen las mujeres en cada uno de los sectores de la sociedad, la diputada local por el Distrito 15, Joss Vega, sostuvo una reunión con el grupo de Mujeres Constructoras con quienes estrechó esfuerzos en busca de lograr mejores ciudades.

Este grupo recién creado pertenece a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chihuahua, con quien la legisladora se ha mantenido cercana desde hace años dados sus encargos y hoy refrenda ese compromiso de cercanía y de escucha con las mujeres constructoras.

“La visión de las mujeres chihuahuenses da un toque especial a cada sector y la construcción no es la excepción. Escuchar las aportaciones de las mujeres pertenecientes a la CMIC abona los esfuerzos para el desarrollo de mejores ciudades, pues su experiencia y profesionalismo fortalecen los trabajos”.

Vega Vargas, como presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado atendió a este grupo de mujeres a quienes escuchó atentamente al tiempo en el que recogió sus aportaciones para fortalecer las normas estatales, y con quienes se comprometió a seguir trabajando de la mano para concretar el objetivo planteado.