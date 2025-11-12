Aprueban proyecto de dictamen para declarar a Enrique Carbajal “Sebastián”, Chihuahuense Destacado.

Las y los integrantes de la Comisión de Cultura del Congreso local, aprobaron el proyecto de dictamen que pretende declarar a Enrique Carbajal “Sebastián”, como Chihuahuense Distinguido.

Este proyecto será presentado ante el Pleno en la siguiente sesión ordinaria para su votación ante las y los legisladores de la 68 Legislatura.

Esta iniciativa presentada por el diputado Arturo Zubía del Grupo Parlamentario del PAN, menciona que este reconocimiento al oriundo de Camargo, Enrique Carbajal “Sebastián”, será otorgado en Sesión Solemne, a través de una medalla diseñada especialmente para dicho evento.

Por último, se dio seguimiento al Oficio SCU/0733/09/2025, dirigido a la presidencia del Congreso y signado por la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, para plantear la actualización de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, mismo que se analizará en mesas de trabajo a realizarse cada miércoles en punto de las 17:00 horas.

Cabe mencionar que en esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Rosana Díaz en su calidad de presidenta, así como Magdalena Rentería como secretaria y vocales: Jorge Soto, Yesenia Reyes y Roberto Carreón.