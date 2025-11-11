Refuerza Estado protocolo de sanidad en el sector nogalero de Aldama

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), da seguimiento al protocolo de sanidad fitosanitaria establecido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el cultivo de nogal del municipio de Aldama.

Personal técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua (Cesavech), en coordinación con Senasica, la SDR, productores locales, el Consejo Mexicano de la Nuez y el Comité Sistema Producto Nuez, realizó recorridos en huertos y centros de acopio para supervisar la correcta movilización de la cosecha.

Además, se inspeccionó la limpieza de maquinaria y vehículos, así como la aplicación de medidas preventivas que forman parte del cuidado rutinario de los huertos y plantas seleccionadoras.

Estas acciones reflejan el trabajo conjunto del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, en conjunto con los productores, para fortalecer las buenas prácticas agrícolas, garantizar la sanidad del cultivo y mantener la competitividad del sector nogalero de Chihuahua.

La Secretaría de Desarrollo Rural continúa con un seguimiento coordinado con Cesavech y Senasica, para reforzar el compromiso del Gobierno del Estado de apoyar a los productores y asegurar que Chihuahua conserve sus estándares de calidad y producción en la agricultura.