Posponen audiencia del hijo de “El Chapo”

fuente:excelsior

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, programada para este jueves, fue pospuesta para el 1 de diciembre, anunció la oficina de la juez Sharon Johnson Coleman.

Originalmente el hijo de El Chapo, quien se entregó a autoridades de Estados Unidos, iba a presentarse ante la jueza Coleman, quien lleva el caso, el 15 de septiembre en Chicago, sin embargo, la audiencia se cambió para el 13 de noviembre, pero por segunda ocasión se modificó la fecha.

Joaquín Guzmán López tiene múltiples acusaciones en su contra, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y posesión de armas. El hermano de Ovidio Guzmán López, El Ratón, ha estado trabajando en un acuerdo de culpabilidad con autoridades de Estados Unidos a cambio de la reducción de su condena.

Las negociaciones que había iniciado el hijo de El Chapo lo llevaron a entregarse el 25 de julio de 2024 a autoridades de Estados Unidos al cruzar la frontera en una aeronave privada, en la que llegó a territorio estadunidense donde ya lo esperaban agentes cerca de Texas. Junto con él estaba Ismael El Mayo Zambada, quien, de acuerdo con autoridades mexicanas, fue secuestrado en Sinaloa y trasladado en contra de su voluntad hacia dicho país.

Joaquín Guzmán no enfrentará la pena de muerte

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, no enfrentará la pena de muerte de ser hallado culpable de narcotráfico, ya que los fiscales descartaron pedir dicha sanción para el integrante de Los Chapitos.

“Estados Unidos de América, a través de su fiscal, Andrew S. Boutros, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, a través del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3593, anuncia que al acusado Joaquín Guzmán López que, en caso de ser encontrado culpable, el gobierno no buscará una sentencia de pena de muerte”, indicaron fiscales en una nota enviada a la Corte el 23 de mayo.

Joaquín Guzmán López enfrenta en Chicago cargos por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana de México hacia Estados, así como por haber participado en actos de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, en el cual dirigía una facción junto con sus hermanos, conocida como Los Chapitos.

El abogado de los hijos de El Chapo, Jeffrey Litchman, adelantó en audiencias previas que tanto Ovidio como Joaquín estaban en negociaciones con autoridades de Estados Unidos para declararse culpables a cambio de beneficios por ser testigos protegidos, con lo que incluso podrían subir al estrado en el juicio contra Ismael El Mayo Zambada.