Difunden video de reunión privada entre Manzo y Alazraki

fuente: quintopoder

A poco más de una semana del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se difundió un video donde aparece en una reunión privada con el publicista Carlos Alazraki, el diputado federal del PRI Rubén Moreira y el expresidente nacional del PRD Jesús Ortega, entre otros personajes relacionados con la derecha mexicana.

En la grabación, realizada en un domicilio particular, los asistentes conversan sobre la situación política del país. Aunque se desconoce la fecha exacta del encuentro, se confirmó que la reunión fue con motivo de una entrevista que Alazraki realizó a Manzo y que publicó el domingo 2 de noviembre, apenas un día después de su asesinato.

Reacciones en redes sociales

El video generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Entre los mensajes más difundidos se leen frases como: “Este video me causa náuseas y cringe. Dicen piensa mal y acertarás” y “Rubén Moreira diciéndole a Carlos Manzo: ‘Yo lo único que te recomiendo es que te cuides mucho’”.

Otros usuarios defendieron el encuentro, señalando que se trató de una entrevista pública. “Yo no le veo el problema, ese día grabaron un programa donde Manzo pide ayuda al gobierno”, escribió un internauta. También hubo quienes cuestionaron la polémica: “Ahora resulta que está mal combatir al crimen como este señor lo hizo, y que hablar con personas de distintos partidos está mal”.

¿Qué estaba haciendo Carlos Manzo con Carlos Alazraki?

La reunión fue parte de una entrevista donde Carlos Manzo relató los episodios de intimidación que sufrió desde el inicio de su gestión.

“La primera amenaza que recibí fue el primero de septiembre (2024), cuando tomé protesta. A los primeros minutos me hablaron a mi celular de un número privado y me amenazaron, me hicieron dos llamadas de que iban a ir por mi hijo, por Plutarquito, que es un bebé, en ese entonces tenía un año”, recordó.

El exalcalde detalló que respondió con determinación ante las amenazas: “En la segunda llamada les dije: ‘Aquí los espero, hijos de su ching*da m*dre, vamos a topar, c*brones’. Porque es lo mínimo que puede hacer un papá”.

“Prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien”

Carlos Manzo aseguró que no temía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. “Yo sé que corro riesgo, Carlos, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. No me interesa ostentar el poder con compromisos con el crimen organizado. No me interesa llegar al poder con ese tipo de nexos”, afirmó durante su conversación con Alazraki.

El video muestra a Manzo hablando con franqueza sobre la violencia en Michoacán y los retos de gobernar sin ceder ante el crimen organizado. Sus palabras, difundidas póstumamente, cobraron relevancia tras su muerte violenta en Uruapan, ocurrida el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, frente a su familia.

Aunque no se sabe cuándo se grabó la entrevista, Carlos Alazraki la publicó el 2 de noviembre, horas después del asesinato del político michoacano. Para más noticias, no dudes en seguirnos en Google News y en nuestro canal de WhatsApp para recibir la mejor información. Te invitamos a suscribirte gratis a nuestro Newsletter.