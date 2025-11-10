América podría cambiar de sede ante Monterrey

fuente: adrenalina

El América podría enfrentar un nuevo obstáculo fuera de la cancha antes de disputar los cuartos de final del torneo Apertura 2025, donde se medirá ante Rayados de Monterrey. Las Águilas, que buscarán alcanzar su quinta final consecutiva en la Liga MX, podrían verse obligadas a abandonar temporalmente el Estadio Ciudad de los Deportes por un conflicto administrativo con la Alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las regulaciones de dicha demarcación, no pueden realizarse eventos masivos en el Estadio Ciudad de los Deportes y en la Plaza de Toros México el mismo día, algo que pone en jaque al América debido a la programación de los conciertos del cantante Junior H, previstos para los días 29 y 30 de noviembre, fechas coincidentes con los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Hasta el momento, la directiva azulcrema no ha emitido una postura oficial sobre el tema, aunque internamente ya analizan opciones en caso de que deban buscar una sede alterna para su partido frente a Monterrey.