Invita Municipio a “Concurso de Reciclaje 2025” para Clubes del Abuelo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a todos los Clubes del Abuelo del municipio a participar en el “Concurso de Reciclaje 2025”, una iniciativa que busca fomentar la creatividad y el cuidado del medio ambiente mediante la elaboración de prendas con materiales reciclados.

Además, a los ganadores se les premiará con dinero en efectivo de acuerdo a lo siguiente:

• Primer lugar: 5 mil pesos.

• Segundo lugar: 3 mil pesos.

• Tercer lugar: 2 mil pesos.

• Cuarto al décimo tercer lugar: mil pesos.

La dinámica consistirá en un desfile de prendas de vestir elaboradas con materiales reciclados donde cada Club del Abuelo podrá presentar hasta tres prendas.

Durante la pasarela, se dará a conocer el tipo de materiales utilizados y el tiempo invertido en su elaboración, lo cual será considerado por el jurado para determinar a los ganadores.

La inscripción para el concurso se realizará de manera presencial del 10 al 14 de noviembre del presente año, en un horario de 8:30 a 15:30 horas, y el viernes de 8:30 a 14:00 horas, en el Departamento del Club del Abuelo de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicado en calle Segunda número 4, colonia Centro en la ciudad de Chihuahua.

Podrán participar los Clubes del Abuelo reconocidos por el Gobierno Municipal de Chihuahua, y la inscripción deberá ser realizada por la persona coordinadora del club, quien deberá presentar copia de los siguientes documentos:

• Credencial para votar vigente con domicilio en el municipio de Chihuahua.

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses con domicilio en el municipio de Chihuahua.

El concurso se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 2025, a las 16:00 horas, en el Teatro de la Ciudad, ubicado en calle Ojinaga número 106, colonia Centro.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 072 o al 614-200-48-00, extensión 6510.