“Cuando la comunidad se une, nada es imposible”: Diputada Carla Rivas se reúne con vecinos de la colonia 3 de Mayo.

Chihuahua, Chih.- La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), representante del Distrito 16, Carla Rivas, sostuvo una reunión cercana y participativa con vecinas y vecinos de la colonia 3 de Mayo, donde escuchó de primera mano sus inquietudes, necesidades y propuestas para fortalecer las condiciones de su comunidad.

Durante el encuentro, las y los vecinos expresaron su interés en participar en los proyectos del Presupuesto Participativo 2026, con el objetivo de mejorar espacios, servicios y áreas comunes a beneficio de las familias del sector.

La diputada resaltó la importancia de la organización comunitaria, destacando que los procesos de participación ciudadana tienen mayor impacto cuando la sociedad trabaja unida.

Asimismo, invitó a las y los vecinos a reforzar sus comités vecinales y continuar trabajando en equipo para construir soluciones que perduren:

“Fortalecer la unión vecinal es clave. Una colonia organizada es una colonia que avanza, que mejora y que se defiende. Cuenten conmigo para acompañar ese esfuerzo”, expresó.