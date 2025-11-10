Brindará Municipio esterilización gratuita para mascotas en colonia Nombre de Dios.

Llevarán el Esterimóvil del 10 al 21 de noviembre

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a las familias de la colonia Nombre de Dios a acercarse a aprovechar el servicio gratuito de esterilización para mascotas del 10 al 21 de noviembre.

El Esterimóvil estará en la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada en dicha colonia, para acercar servicios veterinarios con el propósito de cuidar la salud de los animales de compañía y reducir la sobrepoblación, además de fomentar un ahorro económico para las familias.

Las personas interesadas pueden agendar su cita previamente al teléfono 614-438-91-96, de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas.

Requisitos para acudir al servicio:

No alimentarle 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).

No ofrecer líquidos tres horas antes.

Presentarlo limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

Llevarlo con collar, correa o en transportadora.

Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.

La esterilización es un acto de amor y responsabilidad, protege la salud de perros y gatos, además previene enfermedades y ayuda a evitar el abandono. Cada cita agendada representa una acción concreta por una Chihuahua Capital más consciente, sana y solidaria.