Rehabilitan Municipio y Oxxo el Parque Volga en Riberas del Sacramento.

Familias disfrutarán de este espacio en mejores condiciones gracias a labores de pintura, reparación de juegos, entre otras.

Buscando la felicidad y sonrisas de las niñas y niños de Riberas de Sacramento, el Gobierno Municipal en colaboración con la cadena comercial OXXO, rehabilitaron el parque Volga ubicado en las inmediaciones de la colonia antes mencionada.

Entre las acciones de mejora que se realizaron resaltan la limpieza profunda del parque, poda baja de árboles, pintura en juegos y ejercitadores, así como reparación de los mismos.

Es de mencionar que la pintura fue donada por la cadena comercial OXXO, quienes, a su vez, realizaron la instalación de tres bancas y tres botes de basura para mayor comodidad de los visitantes.

Es de mencionar que la Dirección de Mantenimiento Urbano, atiende mensualmente poco más de mil 200 parques de Chihuahua Capital, para preservar la buena imagen urbana y calidad de vida de los chihuahuenses.