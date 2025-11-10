Entrega Estado 70 toneladas de cemento a familias del municipio de Madera.

Como parte del Programa Estatal de Apoyos Sociales en Vivienda (PEAS) 2025, el Gobierno del Estado entregó 70 toneladas de cemento a igual número de familias en el municipio de Madera, como un respaldo para mejorar sus hogares.

El evento fue encabezado por Rocío Sarmiento, directora ejecutiva y de planeación de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, (Coesvi), y por Raúl Héctor Guevara Tovali, coordinador municipal del Frente Democrático Campesino (FDC).

Ambos coincidieron en la importancia de mantener el trabajo coordinado entre autoridades estatales y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo en las zonas del campo.

Este apoyo permite que las familias beneficiadas puedan utilizar el cemento en la ampliación, remodelación o construcción de sus viviendas, de acuerdo con sus necesidades particulares.

Con ello se busca que las casas del medio rural cuenten con espacios duraderos y funcionales, para contribuir al fortalecimiento de su entorno familiar y comunitario.

La jornada contó con la participación del recaudador de Rentas de Madera, Marcelino Prieto Carreón; del titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Federico Mendoza y del personal especializado de Coesvi, Raúl Antonio Rocha y Edner Alfonso Hernández.