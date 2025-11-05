Entrega DSPM equipos de protección a Bomberos  y reciben incentivo junto con policías

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, entregó equipos de protección a 33 elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad a fin de brindar las herramientas para seguridad de quienes a diario arriesgan su vida por las y los chihuahuenses.

Además se reconoció el esfuerzo y dedicación que realizan en cada llamado de emergencia, a través de los bonos de alto impacto, destinados a 17 bomberos que estuvieron involucrados en algún rescate o siniestro de gran magnitud, por su efectiva respuesta y valor para salvaguardar a la ciudadanía.

También los policías municipales fueron acreedores a dicho incentivo, pues se benefició a 30 elementos, por su compromiso de mantener calles y espacios más seguros para las las familias.

Estás acciones refrendan el compromiso que el comisario Julio César Salas por instrucción del alcalde Marco Bonilla, con los policías y bomberos, para que cuenten con uniforme y equipo necesario para cumplimiento eficiente de su labor.